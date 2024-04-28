Спортсмены из Химок завоевали бронзу на первенстве России по настольному теннису | 360°

Подмосковье 28 апреля 2024, 16:54 Спортсмены из Химок завоевали бронзу на первенстве России по настольному теннису Теннисисты из Химок бронзовые призеры первенства России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанники училища олимпийского резерва № 3 представили городской округ Химки на первенстве России по настольному теннису. Спортсмены выступили в составе сборной Московской области и заняли третье место.

Соревнования прошли в городе Чебоксары. В них приняли участие спортсмены из более чем 30 регионов страны.

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Среди девушек Есения Широкова, Алина Савостикова и Дарья Заркина выиграли бронзу в командном зачете.

Также стоит отметить, что Матвей Рязанцев ранее принял участие в чемпионате России по настольному теннису в составе сборной Москвы. Вместе с командой он достиг третьего места и получил бронзовую медаль. В чемпионате участвовали 70 спортсменов из разных регионов России и Белоруссии.

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