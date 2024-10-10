Спортсмены из Химок выступят в финале сезона Юношеской футбольной лиги

Воспитанники спортивной школы «Химки» 2007, 2008 и 2009 годов рождения представят округ в заключительном туре Юношеской футбольной лиги. Матч пройдет 12 октября на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».

Футболисты из Химок под руководством тренера Дмитрия Шалина в финальном 30-м туре соревнований будут бороться за первенство с командой «Витязь» из Подольска. Ребята опережают соперников на один балл.

Ранее самые младшие участники турнира, наставляемые тренером Александром Сергеевым, досрочно вышли из гонки, став победителями Юношеской футбольной лиги в своей возрастной категории. Заветные медали спортсмены получат 12 октября.

Финальные матчи стартуют 12 октября с 10:00 на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, дом 2. Награждение победителей и церемония закрытия сезона Юношеской футбольной лиги состоится после всех игр.

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