Спортсмены из Химок выиграли первый матч нового сезона ЮФЛ

Открытие первенства ЦФО приурочили ко дню рождения выдающегося игрока футбольного клуба ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева. Состязания проводятся под эгидой Российского футбольного союза.

В стартовых матчах турнира футболисты из Химок встретились с воспитанники футбольной академии «Факел» из Воронежа. Команда ребят 2009 года рождения обыграла соперника со счетом 4:0. Матч спортсменов 2010 года рождения завершился вничью — 1:1.

С апреля по октябрь юные футболисты 2009 и 2010 годов рождения будут бороться за победу с соперниками из четырнадцати регионов России, включая команды из Липецка, Тулы, Калуги, Твери, Воронежа, Ярославля, Костромы и других городов центральной части страны. Все домашние матчи команды Химок проведут на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки».