Спортсмены из Химок вошли в тройку лидеров Юношеской футбольной лиги

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Химки» демонстрируют отличные результаты в матчах Юношеской футбольной Лиги-Центр — первенства ведущих футбольных школ Центрального федерального округа, проходящего под эгидой Российского Футбольного Союза. С самого начала турнира команда «СШОР Химки» 2010 года рождения не потерпела ни одного поражения и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

В недавнем выездном матче в Липецке ребята одержали победу над местным «Металлургом» со счетом 2:1, а нападающий Алексей Чурин отличился дублем. Команда 2009 года рождения также входит в число лидеров. В прошлом сезоне под руководством тренера Александра Сергеева они стали победителями этих соревнований.

С апреля по октябрь юные футболисты будут бороться с командами из 14 регионов России, включая Липецк, Тулу, Калугу, Тверь, Воронеж, Ярославль, Кострому и другие города Центрального федерального округа. Победители в каждой возрастной категории получат право выступить на финальном этапе ЮФЛ, который пройдет в Краснодарском крае.

Напомним, 17 мая стартует восьмой тур чемпионата. Следующие домашние матчи команды пройдут на стадионе СК «Новые Химки» против сверстников из курского «Авангарда». Начало игр запланировано на 11:30 и 14:00.

С расписанием ближайших матчей можно ознакомиться на официальном сайте ЮФЛ.