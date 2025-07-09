Спортсмены из Химок сыграли в выездных матчах Юношеской футбольной лиги

Команды спортивной школы олимпийского резерва «Химки» успешно провели заключительные игры первого круга Юношеской футбольной Лиги-Центр. Их соперниками стали футболисты Академии имени Семина из Орла.

В возрастной категории 2010 года рождения химчане одержали уверенную победу с результатом 4:0. А матч команды 2009 года рождения завершился ничьей — 0:0.

По итогам первого круга обе команды СШОР «Химки» занимают шестое место в своих группах. Во второй половине турнира спортсмены планируют побороться за места в призовой тройке.

Ближайшие домашние игры состоятся 26 июля на стадионе СК «Новые Химки». Соперником станут футболисты СШОР № 1 из Белгорода. Поддержать юных игроков сможет каждый желающий.

До октября химчане продолжат встречаться с командами из 14 регионов страны. Ознакомиться с полным расписанием матчей можно на официальном сайте ЮФЛ.