Спортсмены из Химок сыграли в выездных матчах Юношеской футбольной лиги
Команды спортивной школы олимпийского резерва «Химки» успешно провели заключительные игры первого круга Юношеской футбольной Лиги-Центр. Их соперниками стали футболисты Академии имени Семина из Орла.
В возрастной категории 2010 года рождения химчане одержали уверенную победу с результатом 4:0. А матч команды 2009 года рождения завершился ничьей — 0:0.
По итогам первого круга обе команды СШОР «Химки» занимают шестое место в своих группах. Во второй половине турнира спортсмены планируют побороться за места в призовой тройке.
Ближайшие домашние игры состоятся 26 июля на стадионе СК «Новые Химки». Соперником станут футболисты СШОР № 1 из Белгорода. Поддержать юных игроков сможет каждый желающий.
До октября химчане продолжат встречаться с командами из 14 регионов страны. Ознакомиться с полным расписанием матчей можно на официальном сайте ЮФЛ.
День открытых дверей прошел в Центре онкологической помощи в Домодедове
Выдающиеся спортсмены из Домодедова удостоились высоких званий
Более 300 поваленных деревьев убрали в Подмосковье за сутки
Переводчицу Зеленского обвинили в шпионаже
Совещание по подготовке к отопительному сезону прошло в Чехове
Жительница Чехова поучаствовала в ночном 46-километровом марафоне в Хибинах
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте