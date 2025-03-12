Спортсмены из Химок стали призерами всероссийских соревнований по фехтованию

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию в Химках выступили на всероссийских соревнованиях. Ребятам удалось достойно представить родной округ и завоевать серебряные медали.
Всего в соревнованиях приняли участие 260 спортсменов из 11 регионов страны. Местные фехтовальщики выступили в составе команды «Химки-1». Константину Аникину, Александру Коропчану и Амиру Каримову удалось завоевать серебряные награды.
«Наши фехтовальщики, благодаря своему упорству и трудолюбию, добиваются высоких результатов на российских и международных турнирах и являются примером для подрастающего поколения. В Химках — широкий выбор кружков и спортивных секций с бесплатными или льготными занятиями», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области муниципальный депутат Валентин Герасимов.
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