Спортсмены из Химок стали призерами первенства России по сквошу

Первенство России по сквошу в Апрелевке стало одним из самых масштабных за всю история этого вида спорта в стране. В нем приняли участие более 140 спортсменов из 15 регионов. Спортсменам из Химок удалось завоевать призовые места.

Участники первенства выступали как в командном, так и в личных зачетах. В составе сборной Московской области призерами стали Данил Рахимьянов, Кира Перова, Ярослав Гроссман и Тимур Акыбаев. Они сражались в категории до 17 лет. Помимо бронзовых медалей, Кира Перова завоевала серебро в личном первенстве.

Сквош похож на теннис, однако он отличается тем, что соперники на игровом поле играют бок о бок, а мяч передают друг другу посредством ударов о стену. Это очень энергозатратный вид спорта, который требует хорошей физической подготовки и внимания.

В Химках уделяют внимание развитию спорта. В муниципалитете проводят состязания, турниры и эстафеты. Спортсмены принимают участие в соревнованиях и конкурсах российского и международного уровня.