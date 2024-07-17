Спортсмены из Химок стали призерами первенства России по ориентированию

Воспитанники спортивной школы имени Горелова в Химках заняли призовые места на первенстве России по спортивному ориентированию. Химчане принесли округу две золотые и одну бронзовую медаль.

Кандидаты в мастера спорта Кристина Евсикова и Светлана Олейниченкова победили в эстафетных соревнованиях по два человека среди девушек до 16 лет. Спортсменки преодолели дистанцию в 3,1 километра и заняли первое место в командном зачете. Светлана Олейниченкова дважды выиграла бронзу в дисциплинах «кросс-выбор» и «кросс-лонг».

Участие во всероссийском первенстве приняли более 300 спортсменов из 24 регионов страны. Участники состязались в дисциплинах: «кросс—выбор», «кросс—лонг» и «кросс—эстафета».

«Наши атлеты регулярно занимают призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях. В прошлом году в нашем муниципалитете запустили уникальный проект „Интерактивное ориентирование в парках Химок“, который призван познакомить с этим спортом еще незнакомых с ним жителей. Проект получил президентский грант и успешно реализуется, привлекая химчан к посещению и прогулкам в парках, где любой житель может попробовать себя в роли начинающего ориентировщика», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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