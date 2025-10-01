Спортсмены из Химок стали призерами Московского кросса

Учащиеся спортивной школы «Лунево» успешно выступили на открытых соревнованиях «Традиционный Московский кросс лыжников — 2025», заняв призовые места. Забеги проходили на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная».

В соревнованиях участвовало более 900 спортсменов, распределенные по шести возрастным группам, которым предстояло преодолеть дистанции от 500 метров.

Команда спортшколы «Лунево» традиционно принимает участие в этих ежегодных стартах. Город Химки в этом году представляли 22 лыжника. Победу на дистанции 1 километр среди мальчиков 2016–2017 годов рождения одержал Евгений Королев. Выпускник школы Максим Сырбу занял третье место на дистанции 6 километров среди юниоров.

В топ-10 в своих возрастных категориях вошли Илья Нестеров — шестое место на дистанции 2 километра среди юношей 2012–2013 годов рождения, и Иван Лебедев — девятое место на дистанции 1 километр среди мальчиков 2016–2017 годов рождения.