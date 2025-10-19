Спортсмены из Химок стали призерами чемпионата мира по шахбоксу

В Сербии прошел VII Чемпионат мира по шахбоксу. Он собрал 170 участников из 17 стран.

В составе сборной России выступили химчане Арам Симонян и его тренер Андрей Акаев. Оба тренируются в луневской спортивной школе.

Андрей Акаев стал победителем чемпионата в возрастной категории +40 лет. Это уже вторая победа Андрея Валерьевича на мировых первенствах. Его воспитанник Арам Симонян стал обладателем бронзы в возрастной категории 14-15 лет. Для юного спортсмена это первая международная награда.

Стоит отметить, что спортсмены сборной России в общей сложности завоевали 55 наград различной пробы.

«От всей души поздравляю наших ребят с заслуженными наградами! Ваша победа — это гордость для всех Химок! Вы показали не только высокий уровень мастерства, но и силу духа, целеустремленность и умение добиваться поставленных целей. Желаю вам дальнейших успехов и новых спортивных достижений!» — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Шахбокс — это уникальный вид спорта, сочетающий в себе интеллектуальную мощь шахмат и физическую силу бокса. Поединки проходят в чередующихся раундах шахмат и бокса, требуя от спортсменов не только отличной физической подготовки, но и стратегического мышления, выдержки и умения быстро переключаться между разными видами деятельности.