Спортсмены из Химок стали победителями выездного матча ЮФЛ

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Химок одержали победу в выездном матче Юношеской футбольной лиги. Спортсмены встречались с командой из Ярославля.

Химкинские футболисты 2009 года рождения обыграли «Шинник» со счетом 2:1. Хотя к концу первого тайма они уступали противнику, пропустив один гол, в завершение матча ребята установили твердое преимущество и заслужили долгожданную победу.

Их младшие товарищи, спортсмены 2010 года рождения, также начали игру с отставанием в один гол, однако благодаря совместным усилиям завершили встречу ничьей со счетом 1:1.

Напомним, что следующая игра для юных спортсменов состоится 29 июня на базе стадиона «Новые Химки» в 11:30 и 14:00. Футболистам предстоит побороться за первенство с командой из спортивной школы «Калуга».

Вход на все домашние матчи свободный, поболеть за земляков смогут все жители Химок.