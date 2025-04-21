Спортсмены из Химок стали победителями всероссийского турнира по айкидо

Воспитанники спортшколы имени Горелова успешно выступили на ежегодных соревнованиях по айкидо «Атака-2025», прошедших на стадионе «Наука» в Москве. Участники из Химок завоевали призовые места в нескольких возрастных и соревновательных категориях.

Турнир по айкидо «Атака-2025» прошел в столице на базе стадиона «Наука». В состязаниях приняли участие ребята из разных регионов страны, в том числе воспитанники спортивной школы имени Горелова из Химок.

Бойцы демонстрировали мастерство в трех направлениях: танто тайсабаки, танто рандори лайт и танто рандори. В абсолютной взрослой категории по танто рандори победу одержал Григорий Павлов.

Среди юношей в возрасте 16–18 лет весь пьедестал достался представителям Химок. Золото завоевал Богдан Корпусов, серебро — Степан Васильченко, а бронзу — Григорий Антипов. В категории девушек 13–15 лет лучшей в дисциплине танто рандори лайт стала Екатерина Семенкова, а третье место заняла Александра Белова. Среди младших участников в возрасте 10–12 лет серебряную награду получил Михаил Полушин. Бронзовые медали в своих категориях завоевали Александр Собесский, Артем Семенков и Владимир Канаков.

Отметим, что спортсмены школы имени Горелова традиционно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня, подтверждая качество подготовки и высокий уровень дисциплины.