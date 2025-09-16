Спортсмены из Химок стали победителями областного фестиваля «Эра дронов»

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» из Химок одержали победу в первом областном фестивале беспилотных систем «Эра дронов». Соревнования собрали около 1000 юных участников со всего Подмосковья.

Команда «Факел» заняла первое место в ключевой дисциплине — соревнованиях по управлению FPV-дронами, обойдя 25 команд со всего региона.

Фестиваль, организованный по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и Министерства обороны России, состоял из трех модулей. Спортивный модуль: состязания по скоростному пилотированию и точности выполнения задач. Творческий модуль: 10 тематических стендов с робототехникой и управляемыми моделями, а также мастер-классы по сборке и управлению дронами. Химкинская федерация по авиамодельному спорту «Дрон» представила на фестивале уникальный обучающий комплекс по пилотированию, получивший высокую оценку экспертов.

Заключительным модулем стал круглый стол «Патриотизм на крыльях технологий». В нем приняли участие председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.

«Фестиваль показал, насколько важным становится направление технических видов спорта для нашей молодежи. Участие ребят из Химок — это пример того, как труд педагогов, конструкторов и самих воспитанников формирует серьезные результаты», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Подготовку победителей обеспечил Дом юных техников «Интеграл», а техническое сопровождение — конструкторское бюро «Раскат». Фестиваль не только выявил талантливых пилотов, но и стал площадкой для обмена опытом между юными техниками со всего Подмосковья.