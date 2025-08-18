Спортсмены из Химок стали чемпионами России по пятиборью

Участники представили Химки на чемпионате России по современному пятиборью в составе сборной Московской области. Спортсменам удалось завоевать золотую и серебряную медали.

Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок стали чемпионками в женской эстафете. Девушки с результатом в 1269 очка обошли соперниц из столичных команд Москва-1 и Москва-2.

Яркой точкой соревнований стал бег со стрельбой. Анастасия удержала высокий темп и первая достигла финиша, тем самым закрепив золотой успех Московской области. Помимо этого, тандем Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой занял второе место в дисциплине «эстафета-микст». Ребята показали лучший результат в лазер-ране.

Отметим, что спортсмены состязались в таких дисциплинах, как фехтование, плавание, лазер-ран, а также боролись за чемпионство в полосе препятствий. Турнир провели на площадках Московской академии современного пятиборья, его организовали в рамках государственной программы «Спорт России».