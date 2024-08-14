Спортсмены из Химок победили в турнире по стритболу в «Лужниках»

Спортсмены из Химок стали чемпионами турнира по стритболу «Лето 3×3» на стадионе «Лужники» в Москве. Всего в соревнованиях приняли участие более 20 команд.

Турнир прошел в рамках открытого фестиваля «Баскетбол XXL». Химки представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1. На турнире выступили три команды 2009 года. Ребята выиграли золотые и серебряные медали соревнований.

«В Химках большое внимание уделяют детско-юношескому баскетболу. Уже много лет школа лидирует в Московской области, команды постоянно участвуют в соревнованиях и занимают призовые места. В Химках при поддержке главы Дмитрия Волошина также развивают любительский и дворовый баскетбол, открывают множество площадок, что привлекает молодежь и помогает достигать высоких результатов», — отметил лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Егор Ченюк.

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