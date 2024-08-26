Спортсмены из Химок победили на всероссийском турнире по баскетболу 3×3

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 победили в турнире по баскетболу 3×3 «Мы чемпионы». Участие в соревнованиях приняли свыше 60 команд разных возрастных категорий со всей России.

Команда «Химки-2» состязалась с 20 коллективами и стала лучшей. Городской округ представили ребята 2014 года рождения.

«В Химках развитие детско-юношеского спорта всегда является приоритетом. Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины и волю к победе», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

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