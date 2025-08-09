Спортсмены из Химок победили на международном чемпионате по конной вольтижировке

Воспитанники спортивной школы «Планерная» из Химок приняли участие в турнире стран СНГ. Они завоевали семь медалей.

Состязания прошли в конноспортивном комплексе «Виват, Россия!». Спортсмены представили произвольные программы с гимнастическими и акробатическими упражнениями на лошадях.

Александр Стикин выступил на коне по кличке Ибер. Он стал лучшим в индивидуальном зачете и парном выступлении с Ольгой Быковской и ее лошадью Марго.

Среди девочек победительницей оказалась Анастасия Барнагова на коне по кличке Гром. Она принимала участие во всероссийских соревнованиях. Они состоялись одновременно с чемпионатом.

Серебряными призерами стали Влада Суслова и Дарья Муравьева-Чечеткина. Они состязались в парной программе. Бронзу среди женщин завоевала Ольга Быковская.

«Победы наших спортсменов на международных соревнованиях — гордость не только Химок, но и всего Подмосковья. Такие достижения вдохновляют молодежь и показывают, что упорный труд и вера в себя приводят к выдающимся результатам», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.