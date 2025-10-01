Спортсмены из Химок обыграли футболистов из Ярославля

Футболисты Академии СШОР «Химки» встретились с командами «Шинник» из Ярославля в рамках 28-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр». Матчи прошли на стадионе «Новые Химки».

В стартовой игре между командами 2010 года рождения футболисты «Химок» в начале первого тайма пропустили быструю контратаку соперника. Однако подопечные тренера Ярослава Францева смогли переломить ход матча и одержать победу со счетом 3:1. Героем встречи стал атакующий полузащитник химчан Иван Иванов.

Матч команд 2009 года рождения стал триумфом нападающего красно-черных Ярослава Биша. Лучший бомбардир «Химок» забил три гола в ворота соперников. Гости пытались отыграться, но встреча завершилась победой «Химок» со счетом 3:2.

В предстоящую субботу, 4 октября, «Химки» проведут выездные матчи в Калуге против местной спортивной школы. Трансляции игр ЮФЛ можно будет посмотреть в соцсетях. Заключительный тур ЮФЛ сезона состоится 11 октября на стадионе «Новые Химки». Все желающие смогут посетить эту игру.