Спортсмены из Фрязина стали призерами первенства ЦФО по тхэквондо

Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо ВТФ проходило с 24 по 26 января в Рязани. Спортсмены из Фрязина показали на турнире высокий уровень подготовки.

Соревнования собрали около 400 сильнейших спортсменов из 13 субъектов Российской Федерации. Фрязинские тхэквондисты проявили настоящий спортивный дух и волю к победе, опередив сильнейших конкурентов из Твери, Воронежа, Иванова, Смоленска и Рязани.

Ребята из Фрязина продемонстрировали в поединках среди юношей в возрасте 12-14 лет отличную технику и тактическое мастерство и в финале уступили только спортсменам из команды Московской области, которая в итоге стала победителем в командном зачете. Василий Храпов стал серебряным призером в весовой категории до 33 килограммов, а Ароян Гор показал такой же результат среди бойцов до 37 килограммов.

Спортсменов подготовил к соревнованиям тренер с многолетним опытом работы Владимир Устян, воспитанники которого не раз становились победителями и призерами на турнирах различного уровня.