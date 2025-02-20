Спортсмены из Фрязина стали призерами первенства ЦФО по дзюдо

В Воронежской области завершилось первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 14 регионов Центрального федерального округа.

Два спортсмена из Фрязина заняли призовые места. Воспитанники спортивной школы «Олимп» Карапет Арутюнян и Гарик Садоян завоевали серебро в своих весовых категориях.

«Поздравляем спортсменов и весь тренерский состав! Гордимся вашими достижениями и желаем удачи на первенстве России среди молодежи», — отметили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.

Победа в турнире — важный этап на пути к финалу первенства России. Участники, показавшие лучшие результаты, получили путевки на главный старт сезона. Первенство России среди молодежи пройдет в середине апреля в Волгограде.