Спортсмены из Фрязина стали призерами областного первенства по дзюдо

Первенство Московской области среди спортсменов до 13 лет прошло в Орехово-Зуеве. Впечатляющие результаты показали на турнире юные дзюдоисты из Фрязина.

В весовой категории до 55 килограммов золотую медаль завоевал Кирилл Морозов. В этой же категории бронзовым призером стал Артем Кындин. Еще одну бронзовую награду добавил в копилку команды Савелий Тощев, выступавший в категории до 38 килограммов.

Особого внимания заслуживают выступления дзюдоисток из Фрязина. Валерия Калинкина, несмотря на долгое восстановление после травмы, проявила настоящий характер и выиграла бронзовую медаль. Такой же результат показала Елизавета Прохорова, одержав в поединке за третье место победу с большим преимуществом. Ясмин Джураева, несмотря на досадную ошибку в одной из схваток, смогла собраться и уверенно выиграла бронзу в весовой категории до 33 килограммов. Анна Прохорова в упорной 20-минутной схватке проявила невероятную волю к победе, также заняв почетное третье место.

Такие достижения стали результатом не только упорных тренировок, но и работы тренеров, родителей и всех, кто поддерживает юных спортсменов. Фрязинские дзюдоисты в очередной раз доказали, что они — сила, с которой нужно считаться.