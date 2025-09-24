Спортсмены из Фрязина стали победителями всероссийского турнира по тхэквондо

В Светлогорске Калининградской области состоялись Всероссийские соревнования по тхэквондо ВТ «Янтарный кубок». Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина выиграли четыре медали разного достоинства.

Три золота завоевали Ангелина Храпова, Дамир Мухамедшин и Илья Халимов. Серебро выиграл Никита Татаринцев. Состязания провели по правилам Всемирной федерации тхэквондо. А это подразумевает высокий уровень организации и судейства, который соответствует международным стандартам.

Отметим, что турнир «Янтарный кубок» проводят в Московской области каждый год. Он объединяет ведущих спортсменов из разных регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.