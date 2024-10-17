Спортсмены из Фрязина победили на межрегиональном турнире по дзюдо

В Климовске прошел XIV Традиционный Межрегиональный турнир по дзюдо памяти Михаила Шабалина. Спортсмены из Фрязина заняли весь пьедестал почета.

Фрязинские дзюдоисты стали призерами XIV Традиционного Межрегионального турнира по дзюдо памяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шабалина. За победу состязались спортсмены из Московской, Калужской, Рязанской, Владимирской и Тульской областей.

В весовой категории 38 и 42 килограмма команда дзюдоистов из Фрязина выиграла все медали и полностью заняла пьедестал почета.

Так в категории 38 килограммов Джураев завоевал первое место, Ляпушкин занял второе, а Садояну и Гевондяну досталось третье. В категории 42 килограмма первое место у Ващенко, Титов завоевал второе место и третье заняли Низомов и Даниелян. Казарян в весовой категории 46 килограммов поднялся на вторую ступень пьедестала.

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