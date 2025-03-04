Спортсмены из Фрязина победили на баскетбольном турнире

Город Тосно, расположенный в Ленинградской области, стал ареной для баскетбольного турнира «Путь к победе», который собрал юных спортсменов из разных уголков России. Участие приняли воспитанники спортивной школы Фрязина.

Баскетболисты провели серию матчей, в которых им противостояли соперники из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны. Несмотря на серьезную конкуренцию, спортсмены смогли одержать победу во всех играх. В результате они стали абсолютными чемпионами турнира.

По итогам соревнований лучшим игроком команды был признан Дмитрий Надеждин. По словам судей, спортсмен продемонстрировал выдающиеся спортивные качества и внес весомый вклад в общий успех команды.

«Поздравляем наших баскетболистов с заслуженной победой! Желаем новых спортивных достижений», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.