Спортсмены из Электрогорска победили в турнире по борьбе

В Подольске прошло открытое первенство по греко-римской борьбе, посвященное памяти заслуженного тренера Российской Федерации Ивана Калашникова. Турнир собрал около 160 участников со всех регионов страны.

Воспитанники спортивной школы «Вымпел» из Электрогорска представили Павлово-Посадский городской округ на соревнованиях. В итоге спортсмены из Электрогорска завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Золотую медаль выиграл Михаил Ванюшкин. Серебряную награду завоевал Артем Кулиев. Третье место разделили между собой два борца — Павел Мельничук и Дмитрий Карандашов.

«Мы от всей души хотим выразить благодарность Александру Белошицкому, Максиму Липкину и Александру Горбунову за их профессионализм и поддержку, которые помогли нашим ребятам добиться таких высоких результатов», — сообщили в руководстве спортивной школы.