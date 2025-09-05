Спортсмены из Дубны стали призерами Кубка России по водным лыжам

Воднолыжники из Дубны приняли участие во всероссийском турнире. В составе сборной Московской области они заняли третье место в командном зачете.

Сборная Подмосковья в этот раз состоялась полностью из воспитанников школы водных видов спорта Дубны. На соревнованиях они выступили лучше многих мастеров и кандидатов в мастера спорта, которые представили команды из шести регионов России.

Всего за сезон воднолыжники из Дубны приняли участие в восьми всероссийских и международных турнирах и завоевали 43 наград разного достоинства. В том числе девять золотых.

«Этот сезон стал успешным для наших воднолыжников. Можно смело говорить, что слава воднолыжной школы в Дубне возрождается. Для высоких результатов необходимо еще помочь с укреплением материально-технической базы. И здесь мы готовим хороший сюрприз нашим ребятам», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.