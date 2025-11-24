Спортсмены из Черноголовки выиграли соревнования по тхэквондо
Воспитанники спортивной школы «Черноголовка» выступили на открытых всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТ Кубок «TORNADO Cup». Под руководством тренера Александра Зинина команда юных спортсменов завоевала в общей сложности 13 медалей и установила новый рекорд для округа: каждый участник сборной поднялся на пьедестал почета.
Соревнования собрали более 250 атлетов со всех уголков России и проходили одновременно на четырех специализированных площадках.
Пять спортсменов из Черноголовки удостоились высшей награды, став золотыми медалистами: ими стали Александра Кочерова, Валерия Постнова, Вероника Мальцева, Владимир Могилев и Камиль Ханвердиев.
Шесть спортсменов завоевали серебряные медали, подтвердив свое мастерство: Максим и Егор Бардовские, Всеволод Болашов, Владимир Лобанов, а также Александр и Алена Прасол. Бронзовую награду в копилку команды принесла Анастасия Болашова.