Спортсмены из Чехова победили на областных соревнованиях по джампингу

Завершились первые в сезоне 2025–2026 годов соревнования по джампингу на Кубки Москвы и Московской области. Турниры собрали участников из разных городов России и Белоруссии.

Муниципальный округ Чехов представили спортсмены клуба «Jumping Chekhov». В соревнованиях приняли участие команды разных возрастов и добились отличных результатов: 1 место — команда «Звездочки», возрастная категория 3-6 лет; 1 место — команда «M&Ms Kids», возрастная категория 7-11 лет; 1 место — команда «M&Ms», возрастная категория 12-14 лет. Тренер — Елена Виданова.

Джампинг — новый вид спорта на мини-батутах. Фитнес-тренировки проходят на небольших шестиугольных батутах с поручнем. Под музыку спортсмены выполняют разные ритмичные прыжки, а также делают статичные упражнения на баланс. В 2021 году в России официально зарегистрирована Федерация джампинг фитнеса.