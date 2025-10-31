Спортсмены из Богородского округа стали призерами областного турнира по волейболу

Команда проекта «Активное долголетие» из Богородского городского округа успешно выступила в финале турнира по волейболу, который прошел 31 октября в Серпухове. По итогам напряженных матчей спортсмены завоевали бронзовые медали.

В финальной стадии турнира собрались сильнейшие коллективы со всей Московской области. На пути к медалям волейболисты уступили лишь будущим чемпионам из Люберец и хозяевам площадки из Серпухова, показав при этом яркую и достойную игру.

Гордимся нашими спортсменами. Они проявили стойкость, координацию и взаимовыручку. Это результат регулярных тренировок и искренней любви к спорту. Турнир стал испытанием не только физических возможностей участников, но и их командного духа, который богородские волейболисты продемонстрировали в полной мере.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 80-летием олимпийского чемпиона, заслуженного тренера СССР и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.