Спортсмены из Балашихи завоевали золото на кубке России по стрельбе

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Спортсмены из Балашихи заняли призовые места на Кубке России по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина. По итогу соревнований в округ привезли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Всероссийские соревнования прошли 17 и 18 августа в стрелковом клубе «Объект» в Москве. Всего участвовало более 100 человек со всей страны. Представители спортивного клуба «Атом» из Балашихи привезли одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали. Призовые места заняли: Денис Казмищев, Виктория Ильина, Владислав Овсянников, Алексей Горохов, Денис Казмищев.

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