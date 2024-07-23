Легкоатлеты из Балашихи взяли золото на Всероссийских соревнованиях

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха/СШ "Орион"

Две золотые медали привезли спортсмены из спортивной школы «Орион» в Балашихе. Они участвовали во Всероссийских соревнований по легкой атлетике в рамках Первенства России до 23 лет.

Первое место на дистанции 800 метров взяла Софья Беспалова. Она преодолела расстояние за 2.16 секунд. Ещё один спортсмен из Балашихи Дмитрий Юрин пробежал 1500 метров за 4.04 секунды и в упорной борьбе первым пришёл к финишу.
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