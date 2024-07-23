Сегодня 17:47 Легкоатлеты из Балашихи взяли золото на Всероссийских соревнованиях Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха / СШ "Орион"
Две золотые медали привезли спортсмены из спортивной школы «Орион» в Балашихе. Они участвовали во Всероссийских соревнований по легкой атлетике в рамках Первенства России до 23 лет.
Первое место на дистанции 800 метров взяла Софья Беспалова. Она преодолела расстояние за 2.16 секунд. Ещё один спортсмен из Балашихи Дмитрий Юрин пробежал 1500 метров за 4.04 секунды и в упорной борьбе первым пришёл к финишу.
Впереди у спортсменов еще отбор на Первенство страны по эстафетному бегу.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 18:56 Стало известно, когда Байден выступит с обращением к нации
Сегодня 18:56 Концерт классической музыки пройдет 25 июля в океанариуме Красногорска
Сегодня 18:54 Более 1400 жителей Егорьевска получили субсидию на оплату ЖКУ в июле
Сегодня 18:51 Подмосковье внедрило автоматизацию обмена документами через единый портал торгов
Сегодня 18:47 Wildberries и Russ отреагировали на обвинения в «рейдерском захвате»
Сегодня 18:41 Юнармеец из Мытищ пройдет на параде в Санкт-Петербурге 28 июля
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте