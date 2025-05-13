Спортсмены из Балашихи выиграли бронзу на всероссийском турнире по мини-футболу

С 30 апреля по 7 мая в Сочи состоялся 10-й Всероссийский турнир по мини-футболу «Прорыв 2025», объединивший более 60 команд из разных уголков страны, в том числе и из Балашихи. Соревнования организуют пятый год подряд, в этот раз за звание лучших боролись спортсмены в семи возрастных категориях.

Состязания провели в формате 4+1. Игры младших групп проходили на поле пансионата «Бургас», а старшие команды соревновались на площадке спорткомплекса «Юность». Городской округ Балашиха представила команда «Фаворит» из школы № 8 в категории 2013–2014 годов рождения. Юные футболисты показали высокий уровень подготовки и командный дух, завоевав третье место по итогам турнира. Особое признание получил игрок команды Иван Метелкин, которого организаторы назвали лучшим футболистом соревнований.

Всего в весеннем этапе «Прорыва 2025» состоялся 171 матч, спортсмены забили 961 гол.

Отметим, что на официальном сайте спортшколы олимпийского резерва «Метеор» для всех желающих опубликована информация о тренировках по разным видам спорта.