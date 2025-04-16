Спортсмены из Балашихи выиграли бронзу на первенстве России по теннису

Теннисисты спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи завоевали бронзовые медали на лично-командном первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет. Состязания прошли с 31 марта по 7 апреля в Архангельске.

Ирина Козеева ранее стала победительницей женского одиночного разряда на первенстве Центрального федерального округа, а Алексей Трофимов занял пятое место в мужском одиночном разряде на том же турнире.

Спортивная школа «Метеор», основанная в 2004 году, готовит воспитанников по разным направлениям, включая настольный теннис, футбол, плавание, художественную гимнастику и другие. В последние годы учебное заведение стабильно входит в пятерку лучших спортивных учреждений Московской области.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха ставит перед «Метеором» задачу развивать достигнутые успехи и продолжать участие в партийных и губернаторских проектах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».