Спортсмены из Балашихи стали призерами Кубка Подмосковья по настольному теннису

Первый этап Кубка Московской области по настольному теннису среди мужчин и женщин прошел в универсальном спортивном комплексе «Метеор» имени Елены Донской. Участники из Балашихи стали призерами.

В соревновании приняли участие теннисисты из семи регионов и из Москвы. Московская область была представлена 14 муниципалитетами.

Воспитанники спортивной школы «Метеор» из Балашихи неоднократно поднимались на пьедестал почета.

Отметим, школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь работают секции по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. Школа несколько лет входит в топ-5 лучших учреждений Подмосковья.

В управлении по физической культуре и спорту в Балашихе поставили задачу развить достигнутые успехи. Спортивная школа участвует в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них — «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и «Поддержка членов семей СВО».