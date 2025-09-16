Спортсмены из Балашихи стали призерами фестиваля «Подмосковье без границ»

11 сентября в Сергиевом Посаде состоялся третий фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ», который объединил более 100 спортсменов-колясочников из разных регионов Московской области, в том числе и из Балашихи. Участники соревновались в разнообразных видах спорта — настольном теннисе, дартсе, бочче, корнхоле, шаффлборде, неледовом керлинге, а также приняли участие в забегах на колясках.

Мероприятие прошло на базе Семейного центра имени Мещерякова и стало ярким примером поддержки инклюзивного спорта и активного образа жизни среди людей с ограниченными возможностями.

Представители Балашихи — Валентина Колмыкова и Сергей Колмыков — показали отличные результаты на фестивале. Валентина завоевала две золотые медали в нардах и дартсе, две серебряные — в игре кульбута и напольном шаффлборде, а также бронзовую медаль в корнхоле. Сергей занял второе место в соревнованиях по нардам.

Для гостей фестиваля были организованы мастер-классы от профессиональных спортсменов. Особое внимание привлек урок по основам обращения со шпагой и рапирой, который провел многократный чемпион России и мира, член сборной страны по фехтованию на колясках, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов.

Спортивные состязания сопровождались праздничной программой, посвященной 80-летию Великой Победы. Перед участниками и гостями выступил солист ансамбля песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота, заслуженный артист России Игорь Артамонов.

Фестиваль «Подмосковье без границ» организован Московской областной общественной организацией инвалидов «Колесница» при поддержке Фонда президентских грантов, правительства Московской области, Министерства социального развития, Министерства информации и молодежной политики Московской области, а также администрации Сергиево-Посадского округа.