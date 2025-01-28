Спортсмены из Балашихи стали победителями областного турнира по футболу

В Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное награждению футбольных команд спортивной школы олимпийского резерва «Метеор», которые завоевали первые места в первенстве Московской области по футболу в сезоне 2024 года. Праздничная церемония состоялась во Дворце культуры «Балашиха» и стала значимым событием для юных спортсменов и их родителей.
Команды разных возрастов «Метеора» были удостоены кубков и медалей за свои достижения на региональном первенстве. Награды вручались в присутствии родителей, а лучшие бомбардиры каждой команды получили памятные призы за свой вклад в общий успех.
В рамках мероприятия депутат Балашихи вручил памятные плакетки и удостоверения об окончании спортивной школы олимпийского резерва выпускникам 2007 года. Это стало важным шагом в их спортивной карьере и завершением одного из этапов обучения.
Кроме того, в знак признания заслуг работников спортивной школы и активных родителей были вручены благодарности за их вклад в подготовку юных спортсменов, который способствовал достижению таких высоких результатов. Праздничную атмосферу торжества создали выступления художественных коллективов Дворца культуры «Балашиха».
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