Стрелки из Балашихи выиграли золотые медали на чемпионате России | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 19:51 Стрелки из Балашихи выиграли золотые медали на чемпионате России Фото: Стрелковый клуб «АТОМ», г. о. Балашиха

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Стрелки из Балашихи взяли золото на чемпионате России. Представители клуба «Атом» соревновались в Санкт-Петербурге на турнире по практической стрельбе.

Участники чемпионата стреляли из карабина и пневматического пистолета. Соревновались свыше 400 человек из 23 регионов страны. Самому юному участнику чемпионата — 8 лет, самому старшему представителю этого вида спорта — 59 лет.

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Спортсмены из клуба «Атом» представляли Балашиху. Они завоевали золотые и серебряные медали в личном, дуэльном и командном.

Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.

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