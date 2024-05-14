Стрелки из Балашихи выиграли золотые медали на чемпионате России | 360°

14 мая 2024, 19:51
Стрелки из Балашихи выиграли золотые медали на чемпионате России
Стрелки из Балашихи взяли золото на чемпионате России. Представители клуба «Атом» соревновались в Санкт-Петербурге на турнире по практической стрельбе.
Участники чемпионата стреляли из карабина и пневматического пистолета. Соревновались свыше 400 человек из 23 регионов страны. Самому юному участнику чемпионата — 8 лет, самому старшему представителю этого вида спорта — 59 лет.
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Спортсмены из клуба «Атом» представляли Балашиху. Они завоевали золотые и серебряные медали в личном, дуэльном и командном.
Ранее в парке «Патриот» впервые прошли всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора Московской области. На турнире побывал Андрей Воробьев. Соревнования проходили в многофункциональном огневом центре имени Михаила Калашникова. Участвовали 32 команды от различных ведомств.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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