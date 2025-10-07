Спортсмены из Балашихи победили на всероссийском турнире по универсальному бою
Спортсмены отделения «Универсальный бой» спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина из Балашихи успешно выступили на ежегодных всероссийских соревнованиях по универсальному бою в дисциплине «средства защиты». Состязания были посвящены участникам специальной военной операции.
Три первых места завоевали Александр Мрян, Елизавета Прохорова и Татьяна Трунева. Все они тренируются под руководством Артема Трунева — тренера высшей категории. Отметим, что Татьяна Трунева также является тренером-преподавателем по дзюдо.
В соревнованиях приняли участие более 50 команд из разных регионов России. По итогам состязаний были определены спортсмены, которые получат право представлять страну на Чемпионате и Первенстве России в 2026 году. Кроме того, участники имели возможность выполнить норматив кандидатов в мастера спорта.
Данные соревнования входят в Единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации и служат важным этапом в развитии спортивного мастерства и популяризации универсального боя как вида спорта.