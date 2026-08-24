Спортсмены Дзержинского развернули флаг России на стадионе «Орбита»
В Дзержинском на стадионе «Орбита» прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага России. Юные спортсмены развернули 30-метровое полотно шириной два метра и весом почти два с половиной килограмма.
За флаг встали 80 воспитанников и 9 тренеров школы олимпийского резерва «Союз». Самбисты и дзюдоисты пришли на акцию в форме своих видов спорта. Цвета кимоно повторили гамму национального стяга: белый, синий, красный.
Директор школы олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков подчеркнул важность связи спорта и патриотизма.
«Спортсмен, который не имеет отношения ни к своей малой родине, ни к своей большой родине, который не отстаивает честь своего города, он просто лишен всяких перспектив. У нас есть не только государственный символ, у нас есть символ нашего региона, нашего округа, нашего города, нашей школы, у нас замечательная эмблема, наш девиз „Победи себя“, это знает каждый спортсмен. Все это формирует скелет качеств, которые должен каждый спортсмен иметь и сохранять», — сказал Виктор Худяков.
Такие акции в школе «Союз» проводят регулярно. Несколько лет назад на загородных сборах более 200 человек выстраивались в цвета российского флага. Каждый раз это становится событием не только для спортсменов, но и для всех, кто оказывается рядом.
Воспитанница школы Ольга Виноградова рассказала, что значит для нее флаг.
«Для меня флаг — это очень важная вещь на соревнованиях. Когда ты выигрываешь, это очень приятно. Хотелось бы, чтобы на международных стартах поднимался флаг в честь твоей страны. Для меня это важно», — поделилась Ольга Виноградова.
Ее товарищ Алексей Авдеев признался, что символика помогает ему собираться с духом.
«Символика очень помогает мне собраться с духом во время схватки, когда знаешь, что сзади тебя твоя семья, твои родные, все, кто тебя поддерживает», — сказал Алексей Авдеев.
Девиз школы «Победи себя» начинается с малого — с уважения к эмблеме, к городу, к флагу страны. Когда 80 подростков держат в руках 30-метровое полотно, становится ясно: патриотизм здесь не на словах. Он в каждом шаге, в каждой растянутой секунде гимна и в том, как гордо ребята несут свой флаг.