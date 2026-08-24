Спортсмены Дзержинского развернули флаг России на стадионе «Орбита»

В Дзержинском на стадионе «Орбита» прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага России. Юные спортсмены развернули 30-метровое полотно шириной два метра и весом почти два с половиной килограмма.

За флаг встали 80 воспитанников и 9 тренеров школы олимпийского резерва «Союз». Самбисты и дзюдоисты пришли на акцию в форме своих видов спорта. Цвета кимоно повторили гамму национального стяга: белый, синий, красный.

Директор школы олимпийского резерва «Союз» Виктор Худяков подчеркнул важность связи спорта и патриотизма.

«Спортсмен, который не имеет отношения ни к своей малой родине, ни к своей большой родине, который не отстаивает честь своего города, он просто лишен всяких перспектив. У нас есть не только государственный символ, у нас есть символ нашего региона, нашего округа, нашего города, нашей школы, у нас замечательная эмблема, наш девиз „Победи себя“, это знает каждый спортсмен. Все это формирует скелет качеств, которые должен каждый спортсмен иметь и сохранять», — сказал Виктор Худяков.

Такие акции в школе «Союз» проводят регулярно. Несколько лет назад на загородных сборах более 200 человек выстраивались в цвета российского флага. Каждый раз это становится событием не только для спортсменов, но и для всех, кто оказывается рядом.

Воспитанница школы Ольга Виноградова рассказала, что значит для нее флаг.



«Для меня флаг — это очень важная вещь на соревнованиях. Когда ты выигрываешь, это очень приятно. Хотелось бы, чтобы на международных стартах поднимался флаг в честь твоей страны. Для меня это важно», — поделилась Ольга Виноградова.

Ее товарищ Алексей Авдеев признался, что символика помогает ему собираться с духом.