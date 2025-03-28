Спортсменов Жуковского наградили медалями по итогам 2024 года

В спортивной школе «Метеор» прошло награждение лучших спортсменов округа. По итогам 2024 года более 150 воспитанников «Метеора» стали победителями и призерами соревнований различного уровня, а также установили личные и командные рекорды.

Шесть спортсменов стали призерами международных соревнований, 46 — победителями и призерами Всероссийских соревнований, 50 — продемонстрировали свое мастерство на межрегиональных соревнованиях, а 60 воспитанников Центра показали высокие результаты на региональных соревнованиях.

Троим спортсменам округа в 2024 году присвоили звание «Мастер спорта России», а 10 человек стали кандидатами в мастера спорта. Кроме того, 38 спортсменов вошли в состав сборных команд Московской области по легкой атлетике, самбо, спортивной аэробике, художественной гимнастике, теннису и настольному теннису. Четверо жуковчан стали членами сборных команд России по легкой атлетике и теннису.

«Хотим выразить благодарность нашим тренерам-преподавателям за их профессионализм, спортсменам — за упорство и волю к победе. Отдельно хотим поблагодарить родителей за то, что вы всегда рядом, поддерживаете и мотивируете своих детей», — отметил директор спортивной школы — центра спорта «Метеор» Надир Мехтиев.