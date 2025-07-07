Спортсменов из Сергиево-Посадского округа наградили путевками в «Артек»

Отдыхать в легендарном лагере на берегу Черного моря будут воспитанники спортивной школы «Центр». Глеб Горшков и Святослав Макарцев получили путевки за высокие спортивные достижения в борьбе муайтай.

Ребята выдержали очень серьезную конкуренцию: на одну тысячу заявок выделили всего 20 мест. Чтобы попасть в Международный детский центр, необходимо добиться успехов в учебе, спорте или общественной жизни.

Спортсменам из Сергиево-Посадского округа всего по 13 лет, но их упорству и стремлению к победам могут позавидовать даже взрослые. Награду от Московской области школьники получили за победы в первенствах региона. Глеб Горшков и Святослав Макарцев также являются многократными чемпионами России, Европы и мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2025 году в регионе построят три спорткомплекса, завершат реконструкцию двух стадионов и обновят легкоатлетический манеж. Это позволит создать еще более комфортные условия для ведения здорового образа жизни.