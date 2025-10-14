Спортсменки из Жуковского приняли участие в областных соревнованиях по фигурному катанию

В Ногинске завершились спортивные состязания Московской области по фигурному катанию на коньках, собравшие юных спортсменов. Воспитанницы спортивной школы «Метеор» из Жуковского завоевали награды, пополнив копилку спортивных достижений округа.

В борьбе за первенство в соревнованиях по третьему юношескому разряду выступила юная София Богданова, заняв второе место. Надежда Хрипченко, также выступавшая в третьем юношеском разряде, завоевала бронзовую медаль и выполнила норматив третьего юношеского разряда. В соревнованиях по второму юношескому разряду еще одна представительница «Метеора», София Смирнова завоевала бронзовую медаль.

«Поздравляем спортсменок и тренера фигуристок с успешным выступлением и желаем дальнейших побед в текущем спортивном сезоне», — сообщили в администрации городского округа.