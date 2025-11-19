Спортсменки из Воскресенска стали призерами регионального турнира по карате

Соревнования по киокусинкай Golden Ring Cup проходили в городе Иваново с 14 по 16 ноября. Высокий результат на турнире показали воспитанницы Воскресенской спортивной школы по единоборствам.

В соревнованиях участвовало более 200 спортсменов из Москвы и Московской области, Ивановской, Нижегородской, Ярославской и Тверской областей, Мордовии.

Три представительницы Воскресенска в упорной борьбе завоевали места на пьедестале почета в своих категориях. Айшат Омаргаджиева блестяще выступила в дисциплине «кумите» и стала победительницей турнира. Полина Чайлян выиграла серебряные медали в дисциплинах «кумите» и «ката». Бронзовым призером в «ката» стала Анастасия Устинова.

Юные спортсменки добились успеха на соревнованиях под руководством своего наставника — тренера-преподавателя Абдуллахата Алиева.