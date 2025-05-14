14 мая 2025 23:14 Спортсменки из Серпухова стали призерами первенства Подмосковья по гандболу Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Юные гандболистки из Протвина городского округа Серпухов выступили на первенстве Московской области среди девушек в возрасте до 14 лет. По итогам двух этапов состязаний они заняли почетное второе место.
Спортивное событие прошло в Наро-Фоминске с 11 по 13 мая. Финальный этап соревнований объединил шесть команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Наро-Фоминска и Протвина. По итогам матчей гандболистки обошли всех соперников, став серебряными призерами первенства Московской области. Готовила девушек к состязаниям тренер Ольга Иванова.
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