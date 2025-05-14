Спортсменки из Серпухова стали призерами первенства Подмосковья по гандболу

Юные гандболистки из Протвина городского округа Серпухов выступили на первенстве Московской области среди девушек в возрасте до 14 лет. По итогам двух этапов состязаний они заняли почетное второе место.

Спортивное событие прошло в Наро-Фоминске с 11 по 13 мая. Финальный этап соревнований объединил шесть команд из Егорьевска, Серебряных Прудов, Истры, Наро-Фоминска и Протвина. По итогам матчей гандболистки обошли всех соперников, став серебряными призерами первенства Московской области. Готовила девушек к состязаниям тренер Ольга Иванова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе до конца года откроют три новых физкультурно-оздоровительных центра, после реконструкции заработают два стадиона и Клинская школа олимпийского резерва.