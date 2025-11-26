Спортсменки из Щелкова завоевали медали на Кубке по карате

Смоленск стал ареной для всероссийских соревнований по карате «Кубка памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова». Этот турнир, носящий имя советского офицера, собрал в своих стенах более чем 700 спортсменов из 32 регионов.

«Соревнования по карате, особенно в дисциплине „ката“, требуют от спортсменов не только выдающейся физической подготовки, но и абсолютной концентрации, идеального владения телом, точного воспроизведения движений и глубокого понимания философии боевого искусства», — сообщили организаторы турнира.

Арина Михайлова стала серебряный призером, Вероника Ефимова — бронзовым.

Несмотря на то, что Кубок памяти Бояринова стал заключительным всероссийским стартом 2025 года, сезон для щелковских каратисток еще не завершен. Уже в декабре их ждут два соревнования: Первенство и Кубок России.