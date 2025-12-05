Спортсменки из Щелкова выступили на соревнованиях по художественной гимнастике

Традиционный турнир на Кубок имени легендарного тренера Кострицы собрал под сводами спортивного комплекса около четырехсот лучших спортсменок не только из Подмосковья и столицы, но и из других регионов России. Соревнования прошли в Орехово-Зуеве.

«Среди этого внушительного числа участниц, блистательное выступление продемонстрировали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва из города Щелково. Их отточенная техника, харизма и безупречная подготовка принесли команде впечатляющий урожай из пяти наград различного достоинства, подтвердив высокий статус щелковской школы гимнастики», — сообщили организаторы.

Среди команд, выступавших по программе первого спортивного разряда, настоящими звездами стали участницы щелковской команды Tendu. Их выступление принесло девушкам серебряные медали. В составе команды выступили Валерия Козлова, Софья Зверева, Мария Фомичева, Анна Лотышева, Елизавета Смирнова и Арина Косова. Не менее зрелищными были и соревнования среди претенденток на звание кандидата в мастера спорта. Здесь бронзовыми призерами стали щелковские девушки из коллектива «Шармэль». В числе призеров: Мария Русинова, Софья Русинова, Дарья Ганенко, Виктория Дубовик, Варвара Свиридова и Елизавета Ивченко.