Спортсменки из Щелкова выиграли «серебро» на соревнованиях по художественной гимнастике

Турнир «Юные гимнастки», прошедший в Раменском, собрал около 300 гимнасток в возрасте от 10 до 12 лет из 26 регионов Российской Федерации.

«В условиях жесткой конкуренции, команда „Никос“ из Щелкова сумела продемонстрировать превосходную технику, слаженность и артистизм, заслуженно завоевав серебряные медали. Отрыв от команды-победительницы оказался минимальным», — сообщили организаторы турнира.

Помимо этого, в Раменском состоялось также Первенство России по эстетической гимнастике среди девушек 12-14 лет. Это масштабное мероприятие собрало более 400 участниц из 29 регионов России. На турнире вторая команда из спортивной школы Щелкова также показала высокий результат, заняв пятое место среди 40 коллективов страны.

Подготовкой обеих команд занималась тренер Любовь Никулина.