Спортсменки из Щелкова выиграли региональный турнир по эстетической гимнастике

В Раменском прошли межрегиональные соревнования и открытый турнир «Солнышко». Площадкой для состязания стал дворец спорта «Борисоглебский», распахнувший свои двери для более чем 500 юных спортсменок из различных регионов России.

По словам тренеров, воспитанницы щелковской спортивной школы эстетической гимнастики олимпийского резерва сумели покорить сердца зрителей и судей своим мастерством, продемонстрировав артистизм и синхронность.

Особого успеха добилась команда «Риксос-Ритмико», которая завоевала первое место среди участниц возрастной категории от восьми до десяти лет. Не менее впечатляющим стало выступление сборной «Риксос» в старшей возрастной группе — от двенадцати до четырнадцати лет. Девушки завоевали золотые медали. Сборная «Никос» выиграла серебряные медали в возрастной группе от десяти до двенадцати лет.

Спортсменки занимаются с тренером Любовью Никулиной в спортивном комплексе «Подмосковье».