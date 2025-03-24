Спортсменки из Щелкова победили на Всероссийских соревнованиях по софтболу

Щелковская команда «Красные соколы», представляющая спортивную школу «СТАРТ», триумфально выступила на Всероссийских соревнованиях по софтболу «Петербургская весна» среди девушек в возрастной категории до 15 лет. Соревнования, собравшие сильнейшие команды со всей страны, прошли на базе спортивного комплекса имени Алексеева в Санкт-Петербурге.

По словам тренеров, «Красные соколы» продемонстрировали высокий уровень подготовки, командный дух и волю к победе, завоевав первое место и подтвердив статус одного из лидеров российского софтбола.

«В турнире принимали участие сильные команды из пяти регионов. Несмотря на то, что перед началом соревнований половина нашей команды заболела, нам все-таки удалось выступить в полном составе. Наши девушки проявили стойкость и выиграли. Второе место досталось команде из Москвы, а третье — из Крыма», — сообщила тренер команды Татьяна Жучкова.

Также она добавила, что записаться на занятия по софтболу и бейсболу в спортивной школе «СТАРТ» можно с семилетнего возраста. Наиболее подходящее время для записи — осень, в начале учебного года.

Софтбол — это командная игра с мячом, имеющая много общего с бейсболом. В каждой команде по девять игроков, которые по очереди выполняют функции нападения и защиты. В софтболе существует несколько видов подачи мяча, каждый из которых имеет свои особенности и требует от подающего особого мастерства: «Фаст-питч» (быстрая подача), «Слоу-питч» (медленная подача) и «Модифай-питч» (средняя подача).