Спортсменки из Раменского стали призерами межрегионального турнира по волейболу

В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный турнир по волейболу среди девушек 2011–2012 годов рождения. Воспитанницы спортивной школы «Раменское» завоевали на соревнованиях бронзовые медали.

На спортивной базе «Лесной городок» собрались множество команд: спортивной школы «Раменское», детско-юношеской спортивной школы № 2 из Арзамаса, спортивной школы № 1 из Владимира «Заречье», спортшкол «Чайка» из Нижнего Новгорода и «Молодость» из Старого Оскола, спортшколы «Владимир-46» из Владимира, а также «Москва-98» из Москвы.

Две участницы из спортивной школы «Раменское» удостоились личных наград. Волейболистке Ульяне Шашкиной вручили приз «За волю к победе», а Дарья Уродовских отличилась как «Самый полезный игрок команды» и «Лучший нападающий турнира». Готовила спортсменок к состязаниям тренер Елена Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, в регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.